Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda, kokain, esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ile birlikte silah ve para da ele geçirildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Uygulamada, C.E. (38) ve Ö.G. (29) isimli şahısların üst ile ikametlerinde yapılan aramalarda, 14 parça halinde toplam 12.20 gram kokain, 2 adet kokain yapımında kullanılan amonyak çözeltisi, 3,38 gram esrar maddesi, 8 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet tüfek ve 14 adet kartuş, toplamda 15 bin 400 Türk Lirası, 790 Euro ve 5 Dolar ele geçirildi.

Ö.G. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan tahkikata başlanılırken, C.E. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına altına alındı. Şahıs, emniyetteki işlenmelerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ