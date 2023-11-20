Elazığ'da Asayiş Uygulamasında Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulamalarda tutuklamalar da yapıldı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentin huzur, genel güvenlik ve genel asayişinin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Uygulamalarda, 8 şahsın yapılan üst ve araç aramasında 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 10 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 2 adet kartuş, 2 parça halinde toplam 41,81 gram metamfetamin, 5 parça halinde toplam 9.64 gram esrar maddesi, 16 adet ecstasy hap, 1 adet kesici alet ele geçirildi.

2 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 6 şahıs ve bahse konu suç unsurları hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı kaydedildi. - ELAZIĞ