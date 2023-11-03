Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı: İsrail'in yaptığı savaş ve insanlık suçudur

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, bu suça sessiz kalanların da ortak olduğunu belirtti. Filistin nöbetine katılan sendika üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in zulmünü yansıtan fotoğraf sergisine ilgi gösterdi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, İsrail'in yaptığının bir savaş ve insanlık suçu olduğunu kaydederek, "Bu suçu işleyenler kadar bu meseleye kör, sağır, dilsiz kalanlar ya da açıkça destek verenler de bu suça ortaktır" dedi.

Memur-Sen Adana İl Temsilciliği tarafından kurulan Filistin Halkı Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen Filistin nöbeti, Adana İstasyon Meydanı'nda devam ediyor. Eylemin ikinci gününde nöbeti Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi devraldı.

"Dünyanın gözünün içine baka baka soykırım yapılıyor"

Filistin nöbetinin başlangıcında bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "Bugün dünyanın gözünün içine baka baka bir soykırım yapılıyor. Canlı yayınlarla evlerin üzerine bombalar yağdırılıyor. Hastaneler yerle bir ediliyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlı insanlar yani sivil insanlar katlediliyor. Bu bir savaş suçudur. Aynı zamanda bir insanlık suçudur. Bu suçu işleyenler kadar bu meseleye kör, sağır, dilsiz kalanlar ya da açıkça destek verenler de bu suça ortaktır. Bizler elimizle düzeltemediğimiz şeyi dilimizle düzeltmeye çalışıyoruz ama kalbimizden de tüm zalimlere buğzetmeyi asla ötelemiyoruz" dedi.

"Kudüs özgür oluncaya dek kıyamdayız"

Gazze'deki, Filistin'deki mazlumlarla dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Başkan Sezer, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bugün kıyamdayız. Burada olmak bir irade beyanıdır. 'Ben mazlumların yanındayım' demektir. 'Ben direnenlerin yanındayım' demektir. 'Ben Kudüs'ün, Kubbet-üs Sahra'nın, Mescid-i Aksa'nın yanındayım' demektir. 'Ben işgale, işgalcilere, emperyalizme karşıyım' demektir. 'Ben zalimlerin karşısındayım' demektir. Zulmü tüm dünyaya duyurana ve zalimi işgal ettiği topraklardan uzaklaştırıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kudüs özgür oluncaya dek kıyamdayız."

Mehmet Sezer açıklamalarını Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen kurucu Genel Başkanı, şair, mütefekkir Mehmet Akif İnan'ın Mescid-i Aksa şiirinden bir bölüm okuyarak tamamladı.

Eğitim-Bir-Sen'in Filistin nöbetine Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Bekir Nennioğlu, Memur-Sen'e bağlı sendikaların Adana birim başkanları, Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Yönetimi ve üyeleri, sendikacılar ve vatandaşlar katıldı.

Filistin nöbetinin gerçekleştirildiği çadırın önünde açılan ve İsrail'in zulmünü, Filistinlilerin ise direnişini yansıtan fotoğraf sergisine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. - ADANA