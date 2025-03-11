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Efkan Ala ve Alevi Vakıfları Federasyonu görüşmesi

Efkan Ala ve Alevi Vakıfları Federasyonu görüşmesi
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AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan ve heyetiyle bir araya geldi. Ala, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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