Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü, trafik birimlerinde görevli personelle trafik sorunları ve çözümleri üzerine toplantı düzenledi. Emniyet Müdürü Onur Karaburun, alkollü araç kullanımı ve kask kullanımı konularına dikkat çekti.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce trafik güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda, trafik birimlerinde görevli personelle trafik sorunları ve çözümleri üzerine görüşmelerde bulundu.

Karaburun, ekiplerin denetimlerde gerek sürücüler gerek yayaların can ve mal güvenliğini koruma açısından önemli bir görev yaptığını söyledi.

Alkollü araç kullanımının engellenmesi ve motosiklet sürücülerinin kask kullanması konularına hassas olunması gerektiğini belirten Karaburun, ekiplerin denetimlerde empati duygusuna da özen göstermesi gerektiğini kaydetti.