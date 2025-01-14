DSP Genel Başkanı Aksakal: 'Türk milleti tek millettir!'

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Türk milleti tek millettir ve tek bayrak altında sonsuza kadar yaşayacaktır." dedi.

Aksakal, kasım ayında gerçekleşen 15. Olağan Büyük Kongre'de Demokrat Parti (DP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Gültekin Uysal'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından, basın mensuplarına açıklamada bulunan Aksakal, Uysal'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Aksakal, DP'nin Cumhuriyet tarihinde, Türkiye siyasetinde, çok önemli kararlara ve dönemlere imza attığını belirterek, demokraside siyasetin açık şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Partisinin iktidar dönemi olan 1999'da, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türk adaletine teslim edildiğini hatırlatarak, o dönemki duruşlarının değişmediğini vurgulayan Aksakal, "Türk milleti tek millettir ve tek bayrak altında sonsuza kadar yaşayacaktır. Önümüzdeki süreçte de siyaseten halkımıza ve ülkemize hizmet etmeyi bir borç olarak görüyoruz." dedi.

DP Genel Başkanı Uysal da Aksakal ve heyetinin ziyaretlerinden dolayı müteşekkir olduğunu belirtti.