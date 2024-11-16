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Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Olarak Karoline Leavitt'i Atadı

Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Olarak Karoline Leavitt'i Atadı
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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasında basın sözcüsü olan 27 yaşındaki Karoline Leavitt'in Beyaz Saray Sözcüsü olacağını açıkladı. Leavitt, göreve başladığında Beyaz Saray'ın en genç basın sözcüsü olacak.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin galibi Donald Trump, seçim kampanyasının basın sözcüsü Karoline Leavitt'in Beyaz Saray Sözcüsü olacağını açıkladı. 27 yaşındaki Leavitt, göreve başladığında Beyaz Saray'ın en genç basın sözcüsü olacak.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ekibinde görev yapacak isimleri belirlemeye devam ediyor. Trump, seçim kampanyası sırasında basın sözcüsü olarak görev yapan 27 yaşındaki Karoline Leavitt'in Beyaz Saray Sözcüsü olacağını duyurdu. Karoline'in kürsüde başarılı olacağından emin olduğunu söyleyen Trump, "Karoline akıllı, güçlü ve son derece etkili bir iletişimci olduğunu kanıtladı" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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