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Doğu Perinçek'in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in katıldığı canlı yayında sarf ettiği Suriye sözleri başını yaktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Suriye Ordusunu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övdüğü gerekçesiyle Perinçek hakkında soruşturma başlattı.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan muhalifler birçok kenti çatışmaya bile girmeden ele geçirdi.

61 YILLIK REJİM ÇÖKTÜ

Dün gece yarısı ise başkent Şam'da kontrolü ele geçiren muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini çökertirken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da ülkeden kaçmasına neden oldu.

BAŞSAVCILIK TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan gelişmeler büyük ses getirirken katıldığı canlı yayında Suriye'de yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

"BEŞAR ESED REJİMİNİ ÖVÜCÜ SÖZLER SARF ETTİ"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek hakkında 7/12/2024 tarihinde Tv100 isimli medya organında canlı yayın sırasında yapmış olduğu ve Devletimizin genel milli güvenlik politikasına aykırı şekilde, Suriye ülkesinde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusunu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övücü sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanmıştır" ifadeleri kullandı.

Doğu Perinçek'in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat K:

Ahanda 100 yıl önce Halep'in kaybedilişine sevinenlerin birisi

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Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

Bu ilk değil ki. Daha önce de Doğu turkistanda insan hakkı ihlali yok, gayet demokratik bir ortamda mutlu mesut yaşıyorlar demişti. Ona neden soruşturma acmadiniz

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