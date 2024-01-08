Doçent Dr. Mehmet Günlük, Dünya Şampiyonu Mehmet Güçlü'yü ziyaret etti

Muğla'da yerel seçim çalışmalarına ilk başlayan isimlerden olan Doçent. Dr. Mehmet Günlük, ilçede yaşayan Dünya Şampiyonu ve Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Güçlü'yü ziyaret etti. Belediye Başkan aday adayı Günlük'e başarı dileyen Başpehlivan Güçlü, "Mehmet Günlük bugüne kadar giriştiği her işte başarıya ulaşmıştır. Belediye yönetiminde de başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.

CHP'den Milas Belediye Başkan aday adayı olan Doçent Doktor Mehmet Günlük, Kızılcayıkık Mahallesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretleri çerçevesinde Günlük, Dünya Güreş Şampiyonu ve Kırkpınar Başpehlivanı olan mahalle sakini Mehmet Güçlü ile bir araya geldi.

Milas Belediye Meclis Üyesi aday adayları ve partili üyelerin de katılımıyla gerçekleşen ziyarette Mehmet Günlük ve ekibi mahalledeki vatandaşlarla buluşarak, Kızılcayıkık Mahalle halkının sorunlarını dinleyip seçimler için destek istediler. Kızılcayıkık Mahallesi'nin tanınmış ismi Kırkıpınar Başpehlivanlarından Mehmet Güçlü ve Mehmet Günlük arasında gerçekleşen hoş sohbet ziyarete adeta damga vurdu. Gazetecilerin de ilgisini çeken ziyarette Günlük'ten övgü ile söz eden Güçlü, "Günlük Ailesi Milas'ın köklü ailelerinden biridir. Çevrelerine ve ilçeye önemli iyilikleri dokunmuştur. Aynı zamanda bir akademisyen ve bilim insanı olan Mehmet Günlük, bana göre sadece Milas'ı değil Muğlayı yönetecek kapasiteye sahiptir. Her daim Günlük'ün arkasındayız" diye konuştu.

Kızılcayıkık Mahalle halkından yoğun ilgi gören Mehmet Günlük ve ekibi Milas'ın geleceği için ortak bir vizyonla çalışacaklarını belirttiler. - MUĞLA