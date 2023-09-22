Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını inceledi
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmaları inceledi. Restorasyon çalışmaları tamamlanan Şehzadeler Konağı ve Vilayetler Evi Diyarbakır Şubesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca asfalt ve alt yapı çalışmalarının tamamlandığı caddeleri denetleyerek esnafın sorun ve taleplerini dinledi.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmaları inceledi.
Su, restorasyon çalışmaları tamamlanan Şehzadeler Konağı'nda incelemelerde bulundu, Sur içinde bulunan ve yapımı tamamlanan Vilayetler Evi Diyarbakır Şubesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Merkez Kayapınar ilçesinde asfalt çalışmaları tamamlanan Çarçıra Caddesi ve alt yapı çalışmaları süren Abdulkadir Topkaç Caddesi'ni denetleyen Su, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, kaldırım yapım işini inceledi.
Su, incelemelerin ardından Diclekent Bulvarı'nda esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.
Su'ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve daire başkanları eşlik etti.