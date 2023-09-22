Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını inceledi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmaları inceledi. Restorasyon çalışmaları tamamlanan Şehzadeler Konağı ve Vilayetler Evi Diyarbakır Şubesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca asfalt ve alt yapı çalışmalarının tamamlandığı caddeleri denetleyerek esnafın sorun ve taleplerini dinledi.