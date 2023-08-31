Diyarbakır'da çocuklarını kaybeden aileler Türkiye'ye çağrıda bulundu

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını belirten ailelerin evlat nöbeti 5'inci yılına girerken, anneler ve babalar kendilerine destek olunması için bugün de tüm Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını belirten ailelerin evlat nöbeti 5'inci yılına girerken, anneler ve babalar kendilerine destek olunması için bugün de tüm Türkiye'ye çağrıda bulundu.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki kararlı evlat direnişi bin 459 gündür sürüyor. Oturma eylemleri 5'inci yılına girecek olan aileler, bugün HDP il binası önünde tüm Türkiye'ye yanlarında olmaları için çağrıda bulundu.

Çocuklarının HDP tarafından kaçırıldığını ileri süren ailelerden anne Çiğdem Adak, tüm Türkiye'nin yanlarında olmaları için çağrıda bulundu. Çocuklarını HDP'den alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayan Adak, "Pazar günü, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anneler olarak kutlu mücadelemizi yapacağız. Biz, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Bütün sivil toplum kuruluşları, Türkiye'nin 81 ilindeki herkesin bizim yanımızda olmaları için davet ediyoruz. Bu mücadelemize de elimizden geldiğince devam edeceğiz. Bütün evlatlarımız HDP'den, Kandil'den alana kadar mücadelemiz durmayacak" dedi.

Dört yıldır çocukları için çadırda mücadele eden baba Süleyman Aydın, HDP'den çocuklarını isteyerek Türkiye'nin pazar günü yanlarında olmalarını istedi.

4 yıldır evlat nöbetine kararlı bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Aydın, "Bizim çocuklarımız 9-10 yaşlarında terör örgütüne gönderen bu arkamda gördüğümüz partidir. Biz, evlatlarımızı HDP'den isterken görüyorsunuz 1 yıldır buradan kepenkleri kapatıp gittiler. Suçlu insan kepenk kapatır. Bizim evlatlarımızı dağa gönderen HDP'dir. Biz, evlatlarımızı HDP'den almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Biz evlatlarımız nerede kaybetmişsek orada arıyoruz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR