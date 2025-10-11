Diyarbakır'da 10. Alimler Buluşması Başladı

Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) tarafından düzenlenen "10. Alimler Buluşması" başladı.

Selahaddin Eyyubi Külliyesi Konferans Salonu'nda, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve iki gün sürecek olan programa, Türkiye'nin yanı sıra Moritanya, Mısır, İran, Suriye, Filistin, Afganistan, Yemen, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Ürdün'den temsilciler katıldı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, İslam aleminin çeşitli sıkıntılar yaşadığını, bu tür toplantılarda sorun ve sıkıntılara çözüm bulma adına ortak akıl ve istişare ile çare aranmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

İsrail'in 2 yıl boyunca Gazzelilere tarifi imkansız acılar yaşattığını anlatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Vahşi düşmanın gücü, sahip olduğu silahlar değil bizim dağınıklığımız ve dünyevileşmemizdir. 2 milyara yakın nüfusa sahip İslam ülkeleri maalesef 2 milyon Müslümanı Batılı ülke yöneticilerinin olmayan insafına terk etti. Bir avuç katil gözlerimizin önünde kardeşlerimize soykırım uyguladı, ümmetin onurunu çiğnedi, bizler uzaktan dua edip ağlamakla, soykırımcılara lanet etmekle yetindik."

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Yapıcıoğlu, "İnsanımıza 40 yılı aşkın bir süredir acılar yaşatan şiddet ve terör sorununun sona erdirilmesi, kardeşlik hukukunun yeniden tesis edilmesi için çalışma ve gayretlerimiz devam ediyor. İnşallah bu hayırlı sonuçların gerçekleşmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu mesele bir hak, hukuk meselesidir. Hukuk tesis edilemediği için tahakkuk edemeyen kardeşliğimiz zarar görmüştür. Bin yıllık kardeşliğin temeli ortak inancımızdır. Bu temel sağlamdır ve kardeşliğin devamı da bu temelde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Programda, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Saniullah Farahmand, Hamas'ın sözcülerinden Fevzi Barhum ile Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkanı Enver Kılıçarslan da birer konuşma yaptı.