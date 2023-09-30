Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin doğru dini bilgiyi en güzel şekilde veren ülke olduğunu söyledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin aşırılıklardan ve hurafelerden uzak, Kur'an ve sünnet çizgisinde bir eğitimi her zaman öncelendiğini belirtti. Erbaş, Türkiye Dinler Tarihi Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı eğitim kurumlarının doğru dini bilgiyi en güzel bir şekilde veren ülke olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Doğru dini bilgiyi en güzel şekilde veren ülke bizim ülkemizdir. Yani aşırılıklardan uzak, hurafelerden uzak, Kur'an ve Sünnet çizgisinde bir eğitimi her zaman önceliyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Türkiye Dinler Tarihi Derneği iş birliğiyle düzenlenen 1. Türkiye Dinler Tarihi Kongresi'ne katılım sağlayan akademisyenlerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen programda yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyenlere hitap eden Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının çalışma alanlarını anlattı.

Hizmet içi eğitimin önemine de değinen Başkan Erbaş, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'de hem ilahiyat fakültelerimizde hem imam hatip liselerimizde hem de Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında, yani Kur'an kurslarımız, eğitim merkezlerimiz, doğru dini bilgiyi en güzel bir şekilde veren ülke bizim ülkemizdir. Yani aşırılıklardan uzak, hurafelerden uzak, Kur'an ve Sünnet çizgisinde bir eğitimi her zaman önceliyoruz" dedi.

"Türkiye Diyanet Vakfımız eliyle 149 ülkeye ulaşıyoruz"

Başkanlığın yurt dışı çalışmalarından da söz eden Erbaş, "2 bin 500 kadar yurt dışında personelimiz, hocamız var. 140'a yakın ülkede temsilcimiz var. Türkiye Diyanet Vakfımız eliyle 149 ülkeye ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz'ın yanı sıra kongre için Ankara'da bulunan yurt içinden, 54 farklı ilahiyat fakültesinden akademisyen ile yurt dışından dinler tarihi, din eğitimi, din sosyolojisi gibi alanlarda araştırma yapan araştırmacılarla akademisyenler katıldı.

Erbaş, programın ardından akademisyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA