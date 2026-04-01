Dışişleri'nden İsrail'in idam yasasına kınama
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi'nde kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanacak idam cezası düzenlemesini kınadı. Açıklamada, bu düzenlemenin apartheid rejimini ağırlaştırmayı amaçladığı ve uluslararası topluma karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.
Bakanlıktan İsrail Meclisinde (Knesset) kabul edilen idam cezası hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini kınıyoruz. İşgalci güç İsrail'in Filistinlilere yönelik apartheid rejimini daha da ağırlaştırmayı amaçlayan bu düzenleme, Filistin halkına karşı izlenen inkar, yok etme ve siyasi infaz politikalarının yeni bir tezahürü olup, hukuk dışı ve hükümsüzdür. Başta BM olmak üzere, uluslararası toplumu işgalci güç İsrail'in ırkçı ve hukuksuz adımlarına karşı harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi.