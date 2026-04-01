Dışişleri'nden İsrail'in idam yasasına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi'nde kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanacak idam cezası düzenlemesini kınadı. Açıklamada, bu düzenlemenin apartheid rejimini ağırlaştırmayı amaçladığı ve uluslararası topluma karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail Meclisinde kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesinin kınandığını bildirdi.

Bakanlıktan İsrail Meclisinde (Knesset) kabul edilen idam cezası hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini kınıyoruz. İşgalci güç İsrail'in Filistinlilere yönelik apartheid rejimini daha da ağırlaştırmayı amaçlayan bu düzenleme, Filistin halkına karşı izlenen inkar, yok etme ve siyasi infaz politikalarının yeni bir tezahürü olup, hukuk dışı ve hükümsüzdür. Başta BM olmak üzere, uluslararası toplumu işgalci güç İsrail'in ırkçı ve hukuksuz adımlarına karşı harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
Penaltılarda muhteşem zafer! Edin Dzeko Dünya Kupası'na, İtalya ise evine gitti

Dünya Kupası'na gitmek için sahaya çıktı! İşte penaltılarda kazanan
Japonya'dan füze tehdidine karşı dev adım: Tüm halka sığınak

122 milyon nüfuslu ülkeden füze tehdidine karşı yeraltı kalkanı

ABD'de ortalama benzin fiyatı 2022'den bu yana ilk kez 4 doların üzerine çıktı

İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! 2 yıl sonra ilk kez o seviyede
Yemeksepeti’nin kurucusu milli maçı izlemeye özel uçakla gitti

"Para var huzur var" dedirten kare

Penaltılarda muhteşem zafer! Edin Dzeko Dünya Kupası'na, İtalya ise evine gitti

Dünya Kupası'na gitmek için sahaya çıktı! İşte penaltılarda kazanan
Vedat Muriqi gözyaşlarına hakim olamadı

Tanıdınız mı? Üzüntüden dakikalarca ağladı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı