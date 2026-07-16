Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da düzenlenen basın toplantısında, "Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz, Karadeniz'de huzurun korunması şarttır" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da düzenlenen basın toplantısında, "Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz, Karadeniz'de huzurun korunması şarttır" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da düzenlenen basın toplantısında, "Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz, Karadeniz'de huzurun korunması şarttır" dedi. - KİEV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı