Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırp Bakan Zukorliç ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırp Bakan Zukorliç ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Adalet ve Uzlaşı Partisi Genel Başkanı Usame Zukorliç ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Adalet ve Uzlaşı Partisi Genel Başkanı ve Sırbistan Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorliç ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Adalet ve Uzlaşı Partisi Genel Başkanı ve Sırbistan Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorliç ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. - ANKARA

