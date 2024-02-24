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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Simon Bolivar'ın anıt mezarını ziyaret etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta devrimci lider Simon Bolivar'ın anıt mezarını ziyaret etti. Bolivar, Güney Amerika ülkelerini İspanyol sömürgesinden kurtaran ve Büyük Kolombiya Cumhuriyeti'ni kuran önemli bir liderdir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta devrimci lider Simon Bolivar'ın anıt mezarını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Güney Amerika ülkesi Venezuela'da temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Karakas'ta devrimci lider Simon Bolivar'ın anıt mezarını ziyaret etti.

Güney Amerikalı devrimci lider Simon Bolivar, Venezuela, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Bolivya'yı da içine alan Büyük Kolombiya Cumhuriyeti'ni İspanyol sömürgesinden kurtardı. Bağımsızlık hareketinin siyasi ve askeri lideri olan Bolivar, Büyük Kolombiya'nın ilk başkanı oldu. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Simon Bolivar Güney Amerika Kolombiya Venezuela Dış Politika Politika Güncel Haberler

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