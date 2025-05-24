Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek.

Putin, Bakan Fidan'ı kabul edecek

Ayrıca ziyaret kapsamında Bakan Fidan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek ve Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya gelecek.

Öte yandan Bakan Fidan'ın, 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy ile Savunma Bakanı Belousov dahil, üst düzey diğer Rus yetkililerle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Bakan Fidan'ın görüşmelerde Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkilerini ilgilendiren hususları detaylı olarak ele alması; ticaret, enerji ve turizm gibi başlıca ikili iş birliği alanlarında mevcut durumu gözden geçirmesi ve atılabilecek adımlara dair değerlendirmelerde bulunması, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurgulaması, son dönemde yaşanan kritik gelişmeler vasıtasıyla sürecin bu yönde ilerlemesinin memnuniyetle karşılandığını dile getirmesi ve daha önce 2022'de, ardından 16 Mayıs'ta olduğu gibi tarafların bir araya geleceği müzakerelerde Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolü bağlamında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yinelemesi; Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya dahil bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Türkiye ile Rusya arasında son dönemdeki üst düzey temaslar

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'ya son ziyaretini, BRICS+ toplantısına katılmak üzere, 10-11 Haziran 2024 tarihlerinde yapmıştı. Fidan, sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakaten 24 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne de katılmıştı. Bakan Fidan'ın Lavrov'la son görüşmesi ise 12 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumunda gerçekleşmişti. Ayrıca forum öncesi 23 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret eden Lavrov, Bakan Fidan'la görüşmelerde bulunmuştu. Ayrıca Lavrov, Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde 18 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmıştı. Ayrıca Dışişleri Bakanı Fidan ve Lavrov 20 Şubat'ta da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Johannesburg'da da ikili bir görüşme gerçekleştirmişti. - ANKARA