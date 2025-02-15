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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Avrupa Komisyonu ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Avrupa Komisyonu ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile görüşme gerçekleştirdi. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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