Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'le görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüşerek ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası örgütlerde iş birliği ile Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'le Türkevi'nde görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüştü. Görüşmede; ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası örgütlerde iş birliği ile Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.