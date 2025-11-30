Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın başkenti Tahran'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildi. - TAHRAN
