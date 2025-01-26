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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak Savunma Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak Savunma Bakanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza El Abbasi ile bir araya geldi ve temaslarına devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat temasları çerçevesinde Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza El Abbasi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza El Abbasi ile bir araya geldi. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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