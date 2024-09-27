Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarını sürdürüyor. Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü. - NEW YORK