Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hocalı Katliamı'nın Yıl Dönümünde Anma Mesajı Paylaştı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından anma mesajı paylaştı. Fidan, 32 yıl önce Hocalı'da dünyanın gözü önünde katledilen kardeşlerimizi rahmetle anarak, Azerbaycan'a başsağlığı diledi ve Türkiye'nin her daim Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajda, "32 yıl önce Hocalı'da, dünyanın gözü önünde katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından, "32 yıl önce Hocalı'da, dünyanın gözü önünde katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, Can Azerbaycan'a başsağlığı diliyorum. Türkiye, her daim Azerbaycan'ın yanındadır" paylaşımında bulundu. - ANKARA