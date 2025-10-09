Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'nin Yeniden İnşası Hakkında Uyardı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'nin yeniden inşası planlarının 7 Ekim 2023 öncesi şartlara dönmesi durumunda yeni bir savaş tehlikesinin ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Biz Türkiye olarak şunu söyledik eğer Gazze'nin yeniden inşası ve planların hayata geçirilmesi Gazze'yi 7 Ekim 2023 öncesi şartlara götürecekse o zaman yine biz başka bir savaşla ileride karşılaşacağız demektir" dedi. - PARİS
