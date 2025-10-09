Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'nin Yeniden İnşası Hakkında Uyardı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Biz Türkiye olarak şunu söyledik eğer Gazze'nin yeniden inşası ve planların hayata geçirilmesi Gazze'yi 7 Ekim 2023 öncesi şartlara götürecekse o zaman yine biz başka bir savaşla ileride karşılaşacağız demektir" dedi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika