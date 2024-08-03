Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Addis Ababa'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Addis Ababa'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Etiyopya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan başkent Addis Ababa'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile görüştü.
Fidan bugün erken saatlerde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir araya gelmişti. - ADDİS ABABA