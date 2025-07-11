Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN Toplantısında Laos ve Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN Toplantısında Laos ve Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanları ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Malezya'da Laos Dışişleri Bakanı Thongsavan Phomvihane ile bir araya geldi. Temasları kapsamında Malezya Başbakanı ve Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Malezya'da Laos Dışişleri Bakanı Thongsavan Phomvihane ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Kuala Lumpur'daki temasları kapsamında Laos Dışişleri Bakanı Thongsavan Phomvihane ile bir araya geldi.

Bakan Fidan bugünkü temasları kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Paapua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkachenko ile bir araya gelmişti. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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