Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ile NATO'nun genişlemesi konularını ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefon görüşmesi yaptı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ile NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.