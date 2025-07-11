Fidan, Malezya'da Papua Yeni Gine Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Malezya'da, Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkachenko ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Malezya'da, Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkachenko ile bir araya geldi. - KUALA LUMPUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika