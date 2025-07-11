Dışişleri Bakanı Fidan, Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Erywan Yusof ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Erywan Yusof ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Malezya'da, Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Erywan Yusof ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Malezya'da, Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Erywan Yusof ile bir araya geldi. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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