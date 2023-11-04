Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız: Türk milleti dış politika konusunda birçok ülkeden daha ileri

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Türk milletinin dış politika, dünya görüşü ve vizyon konusunda birçok ülkeden daha ileri olduğunu belirtti. Yıldız, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle tecrübelerini paylaştı ve dış politikanın herkesin ilgi göstermesi gereken bir alan olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türk milletinin dış politika, dünya görüşü ve vizyon konusunda birçok ülkeden daha ileri konumda olduğunu belirterek "Dış politika ne sadece Dışişleri Bakanlığının ne sadece bir kurumun ne de sadece bir liderin veya bir partinin işi, bütün milletimizin ihtimam göstermesi gereken bir alandır." dedi.

Yıldız, mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından Aziz Köklü Salonu'nda düzenlenen "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Türk Diplomasisi: Geçmişten Geleceğe" başlıklı etkinliğin açılışında, çoğunluğu Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okuyan öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Okul ve meslek hayatından kesitler anlatan Yıldız, geleceğin diplomatlarına, meslek hayatlarında kendilerine rehberlik edecek tavsiyelerde bulundu.

Konuşmasına, mezun olduğu fakültede dış politikayı anlatacağı için karışık duygular içerisinde olduğunu belirterek başlayan Yıldız, eğitim hayatına ilişkin bilgiler verdi. İlk ve ortaokulu bir köy okulunda okuduktan sonra, o zamanki terör olayları nedeniyle ortaokul ve lise arasında 5 yıl ara verdiğini anlatan Yıldız, Türk diplomatlara yönelik ASALA terörü sebebiyle lise 2. sınıfta diplomat olmaya karar verdiğini söyledi.

"Dış politika, aslında tarihi birikimimizin, coğrafyamızın ve gelecek ideallerimizin bir birleşimidir" diyen Yıldız, "Birçok ülkeyi dolaştık ve şunu da memnuniyetle gördük. Bizim milletimiz dış politika konusunda, dünya görüşü konusunda, vizyon konusunda aslında birçok ülkeden daha ileri." ifadelerini kullandı.

Yıldız, "Dış politika ne sadece Dışişleri Bakanlığının ne sadece bir kurumun ne de sadece bir liderin veya bir partinin işi, bütün milletimizin ihtimam göstermesi gereken bir alandır." dedi.

"Dünyadaki gidişattan koparsanız doğru kararı almanız mümkün değil"

Dış politikanın hem dünyayı hem de içeriyi sürekli izlemeyi gerektirdiğinin altını çizen Yıldız, "Dış politikayı oluştururken mutlaka milletimizin iradesinin, siyasi aktörlerin tercihlerinin dikkate alınması gerekiyor ama esas olan dünyadaki gidişatı izlemek. Dünyadaki gidişattan koparsanız doğru kararı almanız mümkün değil." diye konuştu.

Türkiye'nin dış politikada bugün ulaştığı konuma da dikkati çeken Yıldız, "1988'de mezun olduğumuzda, günün birinde Libya'da oyun kurucu olacağımızı, düzen kurucu olacağımızı düşünemezdik. Libya gibi bir yerde şu anda hakikaten hem askerimiz hem diplomatımız hem diğer kurumlarımız ülkenin temel sigortasıdır." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere uluslararası hukuk konusunda kendilerini çok iyi yetiştirmeleri ve geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Yıldız, "Uluslararası hukuku iyi bilmeden dış politikada başarılı olmak mümkün değil." diye konuştu.

"Daha nice yüzyıllara" diyerek Cumhuriyet'in 100. yılını da kutlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, "Önümüzdeki dönemde Türk Devletleri Teşkilatının, Türk devletleriyle ilişkilerin ve entegrasyonun dış politikamızda öne çıkacağını belirtmek isterim. Sizlerin de bizden sonra bu konuları ele alıp yürütmenizi bir diplomat olarak, meslektaş olarak temenni ederim." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Mekteb-i Mülkiyenin, 1859'dan bugüne ülkeyi hem içeride hem dışarıda çok iyi temsil eden devlet adamları yetiştirdiğini kaydetti.

Ankara Üniversitesinin misyonlarından bir tanesinin de "devletin fikir mutfağı" olduğunu kaydeden Ünüvar, "Burada hakikaten büyük bir birikim var. Siyasalda var, ilahiyatta var, iletişimde var, sağlıkta var, her alanda çok büyük bir birikimimiz var ve biz bu birikimimizi devletimizin emrinde, milletimizin emrinde kullanmayı kendimiz için onurlu bir görev görüyoruz." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik'in de söz aldığı programın açılış bölümü hediye takdimiyle sona erdi.

İki günlük program boyunca, büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığı yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla "Türk Diplomasisi: Geçmişten Geleceğe", "Türk Dış Politikasında Ulaştırma Konuları: Yeni Jeopolitik", "Ankara Antlaşması'nın 60. Yıldönümünde Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Gündem Arayışları" ve "Türkiye'nin Afrika Politikası: Kalkınma İşbirliği ve İnsani Politika" konularının ele alındığı 4 ayrı oturum gerçekleştirildi.