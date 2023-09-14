Dilovası Belediyesi'ne Tarihi Tavşancıl Evleri Projesi İçin 45 Milyon TL Hibe Desteği

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dilovası Belediyesi'nin Tarihi Tavşancıl Evleri projesini inceleyerek, projenin hayata kazandırılması ve sokak güzelleştirilmelerinin yapılması için 45 milyon TL hibe desteği sözü verdi. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilçenin sorunlarını aktardı ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dilovası Belediyesi'nin Tarihi Tavşancıl Evleri projesini inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projenin hayata kazandırılması ve sokak güzelleştirilmelerinin yapılması için 45 milyon TL hibe desteği sözü verdi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Belediye Başkan Yardımcısı Edip Bingöl ve birim müdürleri ile Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürü Abdullah Uçan, ardından da SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Ersel Kurt'u makamlarında ziyaret eden heyet, ilçenin sorun ve sıkıntılarını aktarırken, görüşmelerde yapılacak çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u da makamında ziyaret eden heyet, ilçede devam eden ve yeni kazandırılacak projeleri görüştü. Görüşmede Başkan Şayir, Tavşancıl'da devam eden tarihi evlerin yeniden hayata kazandırılması ile ilgili Bakan Ersoy'a bilgi brifing verirken, projesi hazır olan sokak güzelleştirme projesine destek de istedi. Bakan Ersoy ise projeyi inceleyerek Tarihi Tavşancıl Evleri'nin hayata kazandırılması ve sokak güzelleştirilmelerinin yapılması için 45 milyon TL hibe desteği sözü verdi. Verimli geçen görüşmenin sonunda ise Başkan Şayir, misafirperverliği ve desteğinden dolayı Dilovalı annelerin el emeği göz nuru ile ürettikleri kilimi Bakan Ersoy'a hediye etti. - KOCAELİ