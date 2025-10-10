Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Memleketinde Kıldı

1) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CUMA NAMAZINI MEMLEKETİNDE KILDICUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde geldiği memleketi Rize'de cuma namazını Güneysu Merkez Camisi'nde kıldı. Hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Erdoğan'ın il merkezine hareket ederek Rize Valiliği'ni ziyaret etmesinin ardından toplu açılış ve cami temeli atma törenine katılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
