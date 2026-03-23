Bahçeli'den merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 17. yılında Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsun Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrine ziyaret gerçekleştirdi. MHP'nin sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan paylaşımda şöye denildi:

"MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, 23 Mart 2026 günü Büyük Birlik Partisi Merhum Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 17. sene-i devriyesinde kabrini ziyaret ederek dualarla andı. Merhum Genel Başkanın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve dava arkadaşlarına sabırlar ihsan eylesin." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı