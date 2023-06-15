DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'a 'casusluk' suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, 'devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürcan, yargılanmasına devam edildi ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme heyeti, Gürcan'ı suçlu buldu ve adli kontrol şartının devam etmesine karar verdi.

DEMOKRASİ ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, 'devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'casusluk' suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 Kasım 2021'de İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Gürcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Metin Gürcan hakkında Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan Gürcan, 15 Haziran 2022'de ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Avukat savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Metin Gürcan'ı, 'devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum etti. Öte yandan Gürcan hakkında haftanın belli günleri ikametgahına en yakın polis merkezine imza atma şeklinde uygulanan adli kontrol şartının devam etmesi kararlaştırıldı.