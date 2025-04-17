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DEVA Partili İdris Şahin: Yaptığımız en büyük hatalardan biri CHP listelerinden seçime girmek

DEVA Partili İdris Şahin: Yaptığımız en büyük hatalardan biri CHP listelerinden seçime girmek
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Bugüne kadar yapmış olduğumuz en büyük hatalardan biri CHP listelerinden seçime girmekti" açıklamasında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, itiraf gibi bir açıklamada bulundu. 2023 Genel Seçimleri'ne ilişkin konuşan Şahin, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"EN BÜYÜK HATAMIZ..."

Şahin yaptığı açıklamada parti olarak en büyük hatalarından biri olarak CHP ile seçimlere girmek olduğunu söyledi. Şahin, "Bugüne kadar yapmış olduğumuz en büyük hatalardan biri CHP listelerinden seçime girmekti" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi 2023 Genel Seçimleri'ne CHP listelerinden girmişti. DEVA Partili milletvekilleri bu sayede TBMM'ye girebilmişti.

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Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

İyi de bro cehape listelerinden gitmeseydiniz nasıl vekil olacaktınız yaw....

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