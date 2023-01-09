Denizli İYİ Parti başkanını seçti Politika Haberleri İYİ Parti Denizli İl Kongresinde il başkanlığı için Özer Tunçtürk ve Zafer Kaplan yarıştı. İyi Parti Denizli İl Kongresinde il başkanlığı için Özer Tunçtürk ve Zafer Kaplan yarıştı. İyi Parti Denizli İl Kongresi, Merkezefendi Kültür Merkezinde yapıldı. Kongrenin divan başkanlığını İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat yaptı. Kongrede 650 delege il başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Denizli İYİ parti il kongresinde Özer Tunçtürk kullanılan oyların 389 adedini alarak ipi göğüsledi. Rakibi Zafer Kaplan ise 220 oyda kaldı. 5 oy ise geçersiz sayıldı. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Merkezefendi Zafer Kaplan İYİ Parti Denizli Politika Haberler

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