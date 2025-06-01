Denizli’de Muhtarlık Seçimleri Başladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçen Aralık ayında kalp krizi sonucu vefat eden Selçukbey Mahallesi Muhtarı Salih Bütün'ün yerine geçecek yeni ismin belirlemesi için muhtarlık seçimleri sürüyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi'nde geçen Aralık ayında kalp krizi sonucu vefat eden Selçukbey Mahallesi Muhtarı Salih Bütün'ün yerine geçecek yeni ismin belirlemesi için mahalle sakinleri sandık başına gidiyor. Selçukbey Mahallesi'nde toplam 14 bin 033 seçmenin bulunduğu ve oy kullanma işleminin Lütfi Ege Anadolu Lisesi'nde kurulacak 20 ve Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu'nda yer alacak 15 sandıkta gerçekleşiyor. Muhtarlık seçimi sabah saat 08.00'de başladı ve akşam 17.00'de sona erecek. Her sandıkta 7 kişilik sandık kurulu görev yapıyor. Öğle saatlerinden sonra ise sandıklarda yoğunluk olduğu gözlemlendi.

Yeni ismin belirlemesi için yapılacak muhtarlık seçimi hakkında bilgi veren İlçe Seçim Müdürü Yücel Demiralay, seçim sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Demiralay, oy sayımı sonrası adaylar arasında eşit oy çıkması durumunda ise kazanan kura yöntemiyle belirleneceğine dikkat çekti. Yaklaşık altı ay önce Isparta'dan Denizli'ye atanan Seçim Müdürü Yücel Demiralay, bu sürecin şeffaf ve düzenli yürütülmesi adına gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. - DENİZLİ