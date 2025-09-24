Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Buluştu
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud ile bir araya geldi. İki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğinin arttırılması amacıyla gerçekleştirilen görüşmede, birçok konu ele alındı.
DENİZ Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızı ziyaret ederek Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile bir araya geldi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika