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DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı

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DEM Partili Ayşegül Doğan, MHP'li Celal Adan'dan izin alarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ve TBMM'yi Kürtçe selamladı.

TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri dikkat çeken anlara sahne oldu.

DEM Partili Ayşegül Doğan kürsüye gelerek, Doğan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Kürtçe 'hoş geldin' deyip diyemeyeceğini "Cumhurbaşkanı Yardımcısına anadilimde hoş geldin diyemiyorum sanırım değil mi?" ifadeleri ile TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan'a sordu.

MHP'Lİ ADAN'DAN 'TABİ' YANITI

Adan'dan "Deyin deyin" yanıtı alan Doğan, "'Xun bi her hatin' diyebiliyor muyuz sayın başkan?" ifadeleri ile karşılık verdi. Celal Adan'ın "Tabi, tabi" sözlerinin ardından ise Doğan hem Cevdet Yılmaz'ı hem de TBMM'yi Kürtçe selamladı.

DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Her şeye karşı çıkan her şeyi kötüye yoran chpkk şimdi çıkıp buna da yine sırf muhalefet olsun hükümet kötülensin diye siz beslediniz siz büyüttünüz alın sizin eseriniz diyecekler. Bunların amacı kaos kardeşi kardeşi kırdırmak . Her ne görüşten , siyasi partiden , etnik kökenden olursa olsun Vatanını bilen Allahı Peygamberi sayan kardeşimizdir . Her görüşede saygımız sonsuz YAŞASIN VATAN YAŞASIN KARDEŞLİK

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Haber YorumlarıDvran 360:

iyi skimi yedi meclismi sirkmi belli değil

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Haber YorumlarıGit Bi Bak:

E tamam. Olur. Sorun yok. Selam her dilde selamdır. Bu ülkeyi Türk, Kürt,Laz,Çerkez,Zaza ayrımı yapmadan kurtarıp kurdu ecdat. Meclis bıraksın bu tırıvırı işleri de asgari ücretliyi,emekliyi,memuru hatta çiftçiyi hayvancıyı pazarcıyı kısacası aç fukara bırakılmış her vatandaşın yararına bir karar alsın. Yatacak yeriniz yok

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Haber YorumlarıAlkurt:

Çeşitli ülkelerde, Türkler vardır bunlardan bazilari Milletvekilidir ve hiç bir Türk O ülkenin parlementosunda Türkçe konusamaz, hatta Kürt Milletvekileride yine o parlementolarda Kürtçe konusamaz...Eyy Türk Milletinin parlementosunda Kürtçe konuşan ayrimcilar, Orası T.B.M.M sıdir. Ve orada Türkçe konuslur, sen dilini istediğin yerde kullan ama Psrlementoda değil.

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