DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
DEM Partili Ayşegül Doğan, MHP'li Celal Adan'dan izin alarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ve TBMM'yi Kürtçe selamladı.
TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri dikkat çeken anlara sahne oldu.
DEM Partili Ayşegül Doğan kürsüye gelerek, Doğan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Kürtçe 'hoş geldin' deyip diyemeyeceğini "Cumhurbaşkanı Yardımcısına anadilimde hoş geldin diyemiyorum sanırım değil mi?" ifadeleri ile TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan'a sordu.
MHP'Lİ ADAN'DAN 'TABİ' YANITI
Adan'dan "Deyin deyin" yanıtı alan Doğan, "'Xun bi her hatin' diyebiliyor muyuz sayın başkan?" ifadeleri ile karşılık verdi. Celal Adan'ın "Tabi, tabi" sözlerinin ardından ise Doğan hem Cevdet Yılmaz'ı hem de TBMM'yi Kürtçe selamladı.