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DEM Parti'den eğitim ve işçi sorunlarına sert eleştiri

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DEM Partili vekiller, YKS sonuçlarının eğitimdeki çöküşü gösterdiğini belirtti; TYT matematik ortalamasının 6,4'e düştüğünü, sıfır çeken öğrenci sayısının arttığını açıkladı. Ayrıca mevsimlik tarım işçilerinin kötü koşulları ve askeri eğitimdeki ölüm olayı gündeme getirildi.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğan, 2026 YKS sonuçlarının eğitimdeki çöküşe ayna tuttuğunu çünkü YKS genel başarı düzeyinde çok ciddi ve son derece kaygı verici bir gerileme söz konusu olduğunu savundu.

Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 40 soruluk temel matematik bölümünde doğru cevap ortalamasının 6,4, yedi soruluk Fen Bilimleri bölümünde ise ortalama doğru cevap sayısının 3,9 olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Alan sınavlarında da benzer bir tablonun söz konusu olduğunu görüyoruz. Fizikte ortalama doğru cevap 2,6, Kimyada 2,1, Felsefede 1,8'e kadar doğru cevap ortalaması gerilemiş durumda. Öte yandan geçen yıl sıfır çeken 40 bin 818 öğrenci varken bu yıl 67 bin 87 öğrenciye yükselmiş durumda. Son derece kaygı verici ve eğitim için içler acısı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ayrıca bu yıl hem sınava başvuru sayısında hem de başvurup sınava katılmayanlar oranında ciddi bir düşme eğilimi söz konusu. TYT'ye başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan 170 bin 551 aday, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 1 milyon 627 bin 970 adaydan 154 bin 857 aday sınava girmedi."

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını dinlediklerini ve bu konuda bir dosya hazırladıklarını söyledi.

Çiftyürek, mevsimlik tarım işçilerinin çok zor şartlarda çalıştığını, sigortalarının olmadığını ve çalışma saatlerinin belirsiz olduğunu ileri sürerek, işçilerin barınma koşullarının sağlıksız olduğunu ifade etti.

Çocuk işçiliğinin yasaklanması ve bu konunun denetlenmesi gerektiğini söyleyen Çiftyürek, maddi durumu iyi olmadığı için çocuklarını çalıştırmak zorunda kalan ailelere sosyal destek verilmesi ve mevsimlik tarım işçilerinin çalışma saatlerinin de 8 saate düşürülmesi gerektiğini söyledi.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Yalova'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda Tatbiki Eğitim Kampı'ndaki eğitim sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'e Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Askeri eğitim sisteminin sorgulanması gerektiğini savunan Akın, ilgili birimlerin bu tür konuların tekrar etmemesi için tedbir almasını istedi.

Kaynak: AA
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