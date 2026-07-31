DEM Parti'li Doğan: Yasanın etkileri kalıcı olmalı

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Bu yasa barışa dönük, demokrasiye dönük, adalete dönük kalıcı etkiler yaratmalı. Yasa geçici olabilir ancak etkileri kalıcı olmalı" dedi.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında hazırlıkları devam eden çerçeve yasaya ilişkin, "Geç kalmış bir sürecin nihayet içine girebildik. İlk hukuki adım için hazırlıklar yapılıyor ve söz konusu yasa kritik bir değerde. Çünkü bu yasa, düzenlemenin devamını getirecek bütünlüklü bir süreç iradesi açısından da çok kritik bir önem taşıyor. Sürece yönelik tartışmaların odağında artık hangi hukuki güvencelerle nasıl kurumsallaştırılacağı var. Bu da önemli. Çünkü en çok bundan yoksundu süreç ve şimdi artık tam da bunun merkezine doğru ilerlediğimiz tartışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

'TAKVİMLE İLGİLİ AÇIKLAMA BEKLİYORUZ'

Yasanın geçici mi, süreli mi olacağına ilişkin tartışmalar bulunduğunu söyleyen Doğan, "Yasa geçici de olabilir süreli de olabilir. Mesele bu değildir. Mesele bu yasanın yaratacağı etkilerdir. Bu yasa barışa dönük, demokrasiye dönük, adalete dönük kalıcı etkiler yaratmalı. Yasa geçici olabilir ancak etkileri kalıcı olmalı. Öyle kalıcı olmalı ki bu tarihsel ilişkiyi yeniden tanımlayabilecek gücü ortaya çıkartabilmeli. Takvimle ilgili tabii ki bu çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Henüz bu çalışmalar tamamlanmadı. Tarafların yaptığı açıklamalardan da takip ediyorsunuzdur. Takvimle ilgili de en kısa sürede Meclis Başkanlığı'nın gerekli açıklamayı yapmasını bekliyoruz. Meclis çalışması 6 Ağustos'a kadar uzatıldı. Dolayısıyla Türkiye kritik günler ve saatlerden, tarihsel bir dönemden geçiyor. Bu tarihsel dönemin ruhuna uygun bir yasa dönemiyle kapatmayı temenni ediyoruz DEM Parti olarak. Çalışmalarımızı da bunun için sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı