DEM Parti heyetinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret

Güncelleme:
DEM Parti heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette, hukuki zemin ve yasal düzenlemelerin önemi vurgulandı. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Milletvekili Mithat Sancar, siyasi mutabakatın sağlanmasının gerekliliğini ifade ettiler. Davutoğlu, Suriye'deki gelişmelerin kaygı verici olduğunu belirterek, DEAŞ ve benzeri terör örgütleriyle ilgili acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

DEM Parti heyetinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı.

Ziyaret, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Sancar, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, yeni bir aşamaya geçildiğini, bu aşamanın ana konusunun ise hukuki zemin ve yasal düzenlemeler olduğunu söyledi.

Siyasi mutabakatın, sağlıklı yürümenin en önemli şartlarından biri olduğunu belirten Sancar, ziyaretlerde bu mutabakatı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Buldan da görüşmenin çok verimli geçtiğini ifade ederek, "Bu ziyaretlerimiz elbette sürecek. Grubu bulunan bütün siyasi partileri ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerin sonunda Sayın Cumhurbaşkanı ile de bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Daha sonra bir ada ziyaretimiz olacak." diye konuştu.

Davutoğlu ise yasal zemin ve hukuki süreçle ilgili ne yapılması gerekiyorsa bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Suriye'deki gelişmelerin çok kaygı verici olduğunu belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Birkaç gün önce DEAŞ'ın Amerikan askerlerine saldırısının bir alarm niteliği taşıması lazım. Orta Doğu'da tekrar DEAŞ benzeri terör örgütlerinin boy göstermeye ve bunların istihbarat unsurlarıyla desteklenme ihtimaline karşı bu süreci süratle tamamlamamız, özellikle İsrail kaynaklı provokasyonlara çok dikkat etmemiz lazım. 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünü teminat altına alan ama aynı zamanda Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin demokratik haklarını da gözeten bir formülün hayata geçirilmesi lazım."

