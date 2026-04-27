DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, kamuoyunda "varlık barışı"nın yeniden gündeme gelmesine ilişkin, "Biz varlık barışı istemiyoruz, toplumsal barış istiyoruz, barış istiyoruz. Zaten bir ülkede barış ve toplumsal barış yoksa siz varlık barışıyla ekonomiyi düzeltemezsiniz." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, haklarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'da eylem yapan maden işçilerine yapılan müdahaleyi eleştirdi ve işçilerin haklarının verilmesini istedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni "rant kanunu" olarak niteleyen Temelli, kanun teklifi hazırlanırken sivil toplum örgütlerinin, bilim insanlarının ya da konunun uzmanlarının dikkate alınmadığını ileri sürdü.

Kurban Bayramı'ndan önce İnfaz Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda gerekli düzenlemelerin yapılmasını beklediklerini dile getiren Temelli, "Artık bir müzakere zemini var. Bu müzakere zeminini değerlendirmek zorundayız. Bu müzakere zeminini etkin bir şekilde kullanmak zorundayız." diye konuştu.

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tuttuğunu hatırlatan Temelli, hükümetin yürüttüğü ekonomi programının başarısız olduğunu savundu.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temelli, kamuoyunda "varlık barışı"nın yeniden gündeme gelmesiyle ilgili soru üzerine, "Biz varlık barışı istemiyoruz, toplumsal barış istiyoruz, barış istiyoruz. Zaten bir ülkede barış ve toplumsal barış yoksa siz varlık barışıyla ekonomiyi düzeltemezsiniz. Varlık barışı dediğimiz nedir? Kayıt dışı ekonomiyi kayda davet ediyorsunuz, yani siz zaten vergileyememişsiniz. Dolayısıyla buraya af çıkartacağınıza toplumun beklediği genel affı çıkartın siz." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin MYK toplantısında, "Tutuksuz yargılama yoksa masada oturmamızın bir anlamı yok" dediği iddiasına ilişkin ise Temelli, "Masadan kalkmak değil, masaya sağlam oturmak, meseleleri çözmek için önemlidir." sözlerini sarf etti.