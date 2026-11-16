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DEM Parti Eş Genel Başkanları, Yeni Parti Genel Başkanı Özel'i telefonla tebrik etti

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Hatimoğulları ve Bakırhan, Özel'i telefonla arayarak tebriklerini iletti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Hatimoğulları ve Bakırhan, Özel'i telefonla arayarak tebriklerini iletti.?

Kaynak: AA
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