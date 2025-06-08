DEM Parti Eş Genel Başkanları'ndan Özgür Özel'e Geçmiş Olsun Mesajı

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dem Parti'den yapılan açıklamaya göre, Hatimoğulları ve Bakırhan, Özgür Özel ile telefonda görüştü.

Eş Genel Başkanlar, Zeyrek'in bir an önce sağlığına kavuşması için acil şifalar diledi.