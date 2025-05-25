DEM Parti Eş Genel Başkanı'ndan Barış ve Demokrasi Vurgusu

DEM Parti Eş Genel Başkanı'ndan Barış ve Demokrasi Vurgusu
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HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Batman'da düzenlenen kongrede Türkiye'nin iç barışını sağlamak ve demokratikleşmek için önemli görevler üstlendiklerini belirtti. Kayyım uygulamalarına tepki gösteren Hatimoğulları, barış ve demokrasi çağrısında bulundu.

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bize düşen en büyük görev Türkiye'nin iç barışını sağlamak, iç barışını tahkim etmek ve demokratikleşmektir" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Batman İl Örgütü, 2'nci Olağan Kongresi'ne katılmak için kente geldi. Bir düğün salonunda yapılan kongreye, DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu da katıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Semra Güneş İl Başkanı, Azad Esin ise İl Eş Başkanı seçildi.

Kongrede konuşan Hatimoğulları, halkın yetkililerden büyük beklentisi olduğunu ifade ederek, "Bu süreçteki asıl mesele nedir? Asıl mesele, Türkiye'nin nasıl bir ülke olacağıdır. Türkiye tercihini barıştan ve demokrasiden yana yapmalıdır. O nedenle temel sloganımız barış, barış, barış, demokrasi, demokrasi, demokrasi. Orta Doğu'da kartlar yeniden karılırken yanı başımızdaki Suriye sınırında o kadar ciddi ve önemli gelişmeler meydana gelirken, bize düşen en büyük görev Türkiye'nin iç barışını sağlamak, iç barışını tahkim etmek ve demokratikleşmektir. İşte bu nedenle bizler barışı istiyoruz. Kayyım meselesine gelmek istiyorum. 10 belediyemize yeniden kayyum atadılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirildi ve Sayın İmamoğlu dahil olmak üzere devam eden birkaç dalgayla beraber çok sayıda belediye meclis üyesi, belediye başkanı ve belediye personeli gözaltına alındı ve tutuklandı. Bizler kendimize kayyım atanmasına nasıl tepki gösteriyorsak, başka partilerin belediyelerine kayyım atanmasına aynı tepkiyi gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz. Hele de barışı konuştuğumuz bu günlerde bu operasyonların derhal durması ve bir an önce ama bir an önce herkesin serbest bırakılması gerekiyor. Belediye başkanlarımız görevlerine, belediye eş başkanlarımız acilen görevlerine iade edilmelidir. Kayyım, gözaltı ve tutuklamalar demokrasinin kalbini krize sokuyor. OHAL döneminde ihsas ettiğiniz kayyım yasası bir an önce lağvedilmelidir. Belediye eş başkanlarımız bir an önce görevlerine iade edilmelidir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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