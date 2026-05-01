DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Van'da düzenlenen 1 Mayıs mitingine katıldı Açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Akan bir nehre ve akan bir suya hangi taşı koyarsanız koyun o su o taşı açar. Şimdi bu sürece, eğer birileri taş koymaya kalkıyorsa bilsinler ki halkın gücü o taşı oradan kaldıracak ve biz bunu mutlaka aşacağız." dedi.

Hatimoğulları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Van'da düzenlenen mitinge katıldı.

Kent Meydanı'nda yapılan mitingde konuşan Hatimoğulları, her zaman işçi ve emekçinin yanında yer aldıklarını belirtti.

İşçilerin hakları için her zaman mücadele edeceklerini ifade eden Hatimoğulları, dünyanın 3. Dünya Savaşı tehdidi yaşadığını, bunun nedeninin kapitalizmin ve sermayenin kendi yaşadığı krizden çıkış arayışı olduğunu söyledi.

Krizden çıkış arayışının bedelinin dünyanın her yerinde halklara ödetilmeye çalışıldığını dile getiren Hatimoğulları, "Halklar buna karşı direniyor. Savaş ittifakına karşı halkların barış ittifakı tek çözümdür. Emperyalizmin savaşlarına ve sömürü düzenine karşı en önemli çözüm barış hareketini bütün dünyada öğretebilmektir. Başka da çözümümüz ve çaremiz yoktur." diye konuştu.

Kadınların her alanda emekçi olduğunu belirten Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Evde emekçiyiz, çocuk bakarken emekçiyiz, duygusal emek verirken emekçiyiz, fabrikalarda ve tarlalarda çalışırken biz kadınlar emekçiyiz. Kadınların emeği sömürülüp görmezden geliniyor. Kadınlar görünmeyen emek için sesini daha fazla yükseltmeli ve daha fazla örgütlemelidir. Gülistan Doku şahsında ortaya çıkan çok önemli bir çürümüşlük bir kez daha bizim yüzümüze çarptı. Bugün Gülistan Doku için yapılan çalışma aynı şekilde Rojin Kabaiş için de yapılmalıdır. Rojin Kabaiş cinayeti mutlaka aydınlatılmalıdır. Rojin'in duygularını yarım bıraktılar. Emeğini, okulunu yarım bıraktılar."

Hatimoğulları, "İnsanın onuru, inadı, inancı ve bilinci olduğu sürece bizler emin olun ki çok güçlü bir şekilde örgütleneceğiz. Umutsuzluğa asla yer yok. Şu çok net bilinmeli ki barış nehri akacak. Akan bir nehre ve akan bir suya hangi taşı koyarsanız koyun o su o taşı açar. Şimdi bu sürece, eğer birileri taş koymaya kalkıyorsa bilsinler ki halkın gücü o taşı oradan kaldıracak ve biz bunu mutlaka aşacağız." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Van milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mahmut Dindar, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve sendika temsilcilerinin katıldığı miting, halay çekilmesiyle sona erdi.