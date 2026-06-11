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DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit gündemi değerlendirdi Açıklaması

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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 12. Yargı Paketi ile kadın haklarına müdahale edildiğini, basın ve dijital mecraların sınırlandırıldığını savundu. Ayrıca CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararını eleştirerek, siyasal partilerin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı çıktıklarını belirtti.

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Biz DEM Parti olarak, dün kayyumlara, seçilmişlerin görevden alınmasına, halk iradesine yönelik her türlü müdahaleye, gasba karşı çıktığımız gibi bugün de siyasal partilerin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı çıkıyoruz." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin taslak metninin bazı mecralarda yer aldığını belirterek, buna ilişkin eleştirilerde bulundu.

12. Yargı Paketi ile kadın haklarına müdahale edildiğini, çocukların "suçun ve cezanın konusu" yapılmaya çalışıldığını, basın ve dijital mecraların sınırlandırıldığını, temel hak ve özgürlüklerin "budanmaya çalışıldığını" iddia eden Koçyiğit, "Siyasallaşmış bir yargı ve tamamını ceza mantığı üzerinden almış bir hukuk rejiminin inşa edilmeye çalışıldığını bize gösteriyor. Burada adaletin olmadığını ifade etmek gerekiyor." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinin (AYM) "süresiz nafaka" düzenlemesini iptal etmesine ilişkin kararını eleştiren Koçyiğit, "Bu tartışmayı kadınlar açısından değerlendirdiğimizde şunu görüyoruz, burada kadınların boşanma süreçlerini zorlaştırmaya çalışan, kadını şiddet yaşadığı evlilik bağının içinde kalmaya zorlayan, boşandıktan sonra yoksulluğa düşmesine yol açabilecek çok yapısal bir değişime gidiliyor. Bu, kadının bağımsızlığına, boşandıktan sonra yaşamını idame ettirmesine dönük bir müdahaledir." ifadesini kullandı.

Ailenin bakım yükünün kadının üzerinde olduğunu belirten Koçyiğit, bu yükün hafifletilmesi için kamunun çalışma yapmadığını savundu.

DEM Parti'li Koçyiğit, nafakanın süresiz olarak uygulanmadığını, süreyle sınırlı olduğunu, "ömür boyu nafaka ödediğini söyleyenlerin manipülasyon yaptığını" dile getirerek şunları söyledi:

"Sosyal devletin yükümlülüklerini yerine getirmediği koşullarda, kadınlara özel bir politikanın, boşanmış kadınlar açısından özel istihdam politikalarının ve özel koruma mekanizmalarının hayata geçirilmediği bir ortamda, gelip gidip nafakayı gündem yapmak ve üstelik de ödenmeyen ve tahsil edilmeyen nafakayı gündem yapmak tam da kadın karşıtı politikaların ete kemiğe bürünmüş halidir."

İstinaf mahkemesinin CHP ile ilgili verdiği "mutlak butlan" kararını değerlendiren Koçyiğit, "Türkiye'de son yıllarda yaşanan birçok gelişme gibi CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı da yargının siyasal mücadelenin merkezine yerleştirilmesi tartışmalarının en çarpıcı örneklerinden birisini oluşturuyor." dedi.

Meselenin CHP'nin değil, "seçim sisteminin güvenceden yoksun olması meselesi" olarak ele alınması gerektiğini savunan Koçyiğit, "Biz DEM Parti olarak, dün kayyumlara, seçilmişlerin görevden alınmasına, halk iradesine yönelik her türlü müdahaleye, gasba karşı çıktığımız gibi bugün de siyasal partilerin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı çıkıyoruz." diye konuştu.

Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" sürecinde yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
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