DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor

Dem Parti'nin İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Bursa'da CHP adaylarına destek verebileceğini, bunun karşılığında İstanbul'da 3 ilçede aday çıkarılmamasını istediği iddia edildi.

DEM PARTİ'NİN İNADI KIRILDI

Geçtiğimiz hafta Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunmuş ve iki partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde bazı kentlerde seçim iş birliği yapmasına dönük ortak çalışma yürütme kararı alınmıştı. Bu ziyaretin ardından DEM Parti İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Bursa'da başkan adayı çıkarmamayı gündemine aldı. DEM Parti, bu 5 büyükşehirde CHP'nin adaylarını destekleyebilir.

CHP'DEN İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNİ İSTİYOR

Buna karşılık DEM Parti'nin de CHP'den bazı istekleri var. Örneğin İstanbul'da Esenyurt, Sultanbeyli ve Adalar'da CHP'nin aday çıkarmasını istemiyor. DEM Parti, yalnızca CHP ile değil, DEVA ve Saadet Partisi ile görüşme trafiği yürütüyor.